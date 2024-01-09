Германия заинтересована в уходе российских пограничников из Армении

Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, взамен на это и некоторые другие антироссийские шаги Берлин якобы предлагает Еревану финансовую помощь, пишут российские СМИ.

«Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов.

Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян (речь идет об армянах, покинувших азербайджанский регион Карабах) от массовой эмиграции в страны Европейского союза», - пишут российские СМИ.