Эксклюзивные цены на Mercedes-Benz V-Class
Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - Avtokapital-Azərbaycan MMC объявляет об изменениях в ценах.
Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили V-Class. Подробная информация представлена на сайте (https://bit.ly/3vkFXEM).
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: *8885
Autostar Kaukasus
Тел.: +99412 976.
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