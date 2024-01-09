Эксклюзивные цены на Mercedes-Benz V-Class

Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - Avtokapital-Azərbaycan MMC объявляет об изменениях в ценах.

Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили V-Class. Подробная информация представлена на сайте (https://bit.ly/3vkFXEM).

Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: *8885

Autostar Kaukasus

Тел.: +99412 976.