Икрам Нур, автор haqqin.az 12:32

Израильские СМИ сообщают о мощном взрыве в Иране, в результате которого были повреждены и уничтожены 16 кораблей Корпуса стражей исламской революции. Новость кажется слишком невероятной – 16 судов за один раз – чтобы попасть на первые страницы мировых новостей. Хотя ничего сверхъестественного в этом событии нет, если знать специфику транспортировки иранскими судами оружия для йеменских хуситов, а именно они и оказались главными «жертвами» произошедшего.

Но об этом чуть позже, сейчас же следует обратить внимание на следующую деталь в сообщении израильской стороны: «Среди наиболее значительных потерь оказалось разведывательное судно КСИР, которое помогало планировать пиратские акции хуситов в Красном море». Учитывая это, вполне можно предположить, что оно и было главной целью того, что в мировых масс-медиа деликатно назвали «загадочным взрывом». А уж дальше включилось то, что принято называть «человеческим фактором». Ведь на самом деле «флот КСИР, осуществляющий поставки оружия хуситам», только на бумаге звучит более-менее серьезно. Нет, сами ВМС КСИР вполне на уровне и по оснащению, и по выучке. Но вот та его часть, которая отвечает за связи с хуситами, совершенно странная, не побоюсь этого слова, эклектичная организация. Где иранские кадровые военные моряки уже много лет безуспешно борются с халатностью и криворукостью нанятого ими личного состава из числа бывших, а то и нынешних йеменских контрабандистов. Этот, с позволения сказать, «флот» состоит из достаточно допотопных судов, которые находятся в аналогичном, то есть ниже нижнего, техническом состоянии. И экипажи не лучше. Дисциплина, технические регламенты и прочие служебные нормативные документы для них – вещи совершенно непонятные, далекие и скучные. Лучше кат за щекой и нежиться в теньке, а что там будет с опасными грузами, которыми эти лоханки забиты под завязку, так на все воля сами знаете кого: как он управит, так и будет, экипаж здесь ни при чем.