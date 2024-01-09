В Баку задержаны двое наркоторговцев

Житель Баку, ранее судимый Эльчин Джафаров 1988 года рождения задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. В ходе обыска в его автомобиле марки Toyota Prius полицейские обнаружили более 10 кг героина, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

В результате еще одной операции, проведенной сотрудниками управления полиции Хатаинского района, был задержан еще один наркоторговец Джейхун Аббасгулиев 1984 года рождения. У него обнаружили и конфисковали около 2 кг наркотиков.

Сообщается, что Джафаров и Аббасгулиев реализовывали наркотики, приобретенные у граждан Ирана посредством соцсетей, в различных точках столицы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.