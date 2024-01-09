В оперативных подразделениях (коммандос) азербайджанской армии проводятся занятия по тактико-специальной подготовке, сообщили в Минобороны.

"Согласно плану, коммандос, покинув пункт постоянной дислокации, на основании полученных разведданных, выдвинулись в направлении зоны предполагаемого совершения провокации диверсионной группой условного противника.

Проникнув вглубь оперативного района, коммандос успешно выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию временных укрытий условного противника и эвакуации раненых", - заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что основной целью тактико-специальных занятий с подразделениями коммандос, проводимых в суровых климатических условиях, является дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение боеспособности подразделений, а также применение маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.