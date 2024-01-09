Племянник Назарбаева вернул Казахстану более миллиарда долларов

У Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в пользу государства изъяли активы на 650 млрд тенге (1,45 млрд долларов). Еще одно дело против него передали в суд, сообщает Orda.kz со ссылкой на официального представителя Антикоррупционной службы Армана Тлеукенова.

«На преступно добытые средства и прибыли от противоправных денег Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом. Он получал деньги в банках на территории Казахстана и за границей, это дело находится сейчас уже в суде. Есть еще один эпизод по факту уклонения от налогов, по данному факту досудебное расследование продолжается, мы доведем информацию до общественности, как только поступит новая информация»,- сказал Тлеукенов.