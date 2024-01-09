Погода на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в некоторых местах возможны периодические осадки, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 0-3° тепла, днем 4-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в горных и предгорных районах ожидаются осадки. В отдельных местах, вероятно, выпадет снег. Временами ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.