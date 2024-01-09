США решили отказаться от российского урана

Планируется заключить контракты сроком максимум на десять лет на поставки высокопробно-низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20% — традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%. На эти цели Минэнерго США использует $500 млн, программу могут в ближайшие годы расширить.

РБК напоминает, что США в 1990-х начали опираться на импорт урана из России в рамках программы «Мегатонны в мегаватты». По этой программе оружейный изотоп уран-235 (обогащенный до 90%) из списанных российских ядерных боеголовок перерабатывался в низкообогащенный уран (5%), используемый для производства топлива для американских атомных электростанций. Практически все ядерные реакторы США участвовали в этой программе. Программа обеспечивала около одной трети услуг по обогащению, необходимых для изготовления топлива для ядерных реакторов США, до 10% производимой в США электроэнергии приходилось на «Мегатонны в мегаватты».

Конверсия и разбавление высокообогащенного урана проходили в России, после чего топливо направлялось в Кентукки. Всего было переработано 20 тыс. российских боеголовок. Российское ядерное топливо было настолько дешевым, что западные компании не выдерживали конкуренции: американские и европейские компании начали сокращать объемы производства, а Россия стала крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана, обладая почти половиной мировых мощностей.