США решили отказаться от российского урана
США ищут альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения вместо России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Минэнерго.
Планируется заключить контракты сроком максимум на десять лет на поставки высокопробно-низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20% — традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%. На эти цели Минэнерго США использует $500 млн, программу могут в ближайшие годы расширить.
РБК напоминает, что США в 1990-х начали опираться на импорт урана из России в рамках программы «Мегатонны в мегаватты». По этой программе оружейный изотоп уран-235 (обогащенный до 90%) из списанных российских ядерных боеголовок перерабатывался в низкообогащенный уран (5%), используемый для производства топлива для американских атомных электростанций. Практически все ядерные реакторы США участвовали в этой программе. Программа обеспечивала около одной трети услуг по обогащению, необходимых для изготовления топлива для ядерных реакторов США, до 10% производимой в США электроэнергии приходилось на «Мегатонны в мегаватты».
Конверсия и разбавление высокообогащенного урана проходили в России, после чего топливо направлялось в Кентукки. Всего было переработано 20 тыс. российских боеголовок. Российское ядерное топливо было настолько дешевым, что западные компании не выдерживали конкуренции: американские и европейские компании начали сокращать объемы производства, а Россия стала крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана, обладая почти половиной мировых мощностей.