«Взрывной и разведывательный»: Иран разработал ударный Shahed для России

Информированный источник издания в службах безопасности утверждает, что Иран разработал новый ударный дрон Shahed-107 для войны России против Украины. А также, похоже, близок к тому, чтобы предоставить РФ ракеты класса «земля-земля».

Shahed-107 описывают как «взрывной и разведывательный» беспилотник, возможно, оснащенный технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, используемые украинскими силами.

Источник издания также рассказал, что «несколько единиц» специально разработанного беспилотника, возможно, было предложено России в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 млн долларов.

Как отмечается, Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением. Дрон длиной около 2,5 метра и размахом крыльев в три метра можно запускать с транспортного средства и, по оценкам, будет иметь радиус действия до 1 500 км. Предположительно, он будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта для поражения другими БПЛА или системами вооружения. Источник в службе безопасности утверждает, что иранские силы безопасности провели испытания с россиянами на авиабазе в центральном Иране, включавшие беспилотники Shahed-107 и Shahed-136.

Кроме того, отмечается, что партнерство Ирана и России станет еще более значимым после поставок РФ иранских баллистических ракет класса «земля-земля».