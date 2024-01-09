США поставили Греции ультиматум

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия для Украины, сообщают греческие издания Оlympia и Newsbreak.

Мицотакис принимал Блинкена в своем родовом доме в Ханье на Крите, куда Блинкен прибыл из Стамбула после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Пресс-служба греческого премьера по итогам переговоров сообщила, что Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен обменялись мнениями о событиях в Украине, «госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала».

В то же время, по данным местных СМИ, Блинкен потребовал от Мицотакиса нарастить военную помощь Украине. «Он даже поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа премьер-министра», — пишет Оlympia.