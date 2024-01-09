В порту Петербурга перехватили тонну кокаина

Таможенники Большого порта Санкт-Петербурга обнаружили в прибывшем из Никарагуа контейнере более тонны кокаина. Стоимость находки оценивается в 11 миллиардов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба России.

«Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело», – говорится в заявлении ФТС.