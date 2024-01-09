Как уже сообщал haqqin.az, Туркменистан прекратил своповые газовые поставки через Иран в Азербайджан. В Национальной газовой компании исламской республики заявили, что переговоры между сторонами продолжаются и транспортировка газа может быть возобновлена после достижения соглашения.

Соглашение об обмене газом между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном было подписано в конце 2021 года. На основе этого соглашения Азербайджан получал из Ирана 1,5-2 миллиарда кубометров газа в год.

Сделка, подчеркивают эксперты, выгодна всем трем сторонам. Азербайджан покупает относительно дорогой туркменский газ и направляет его на внутренний спрос, а вместо этого получает возможность транспортировать больше газа в Европу через Южный газовый коридор. Иран же удовлетворяет потребность своих северных областей в газе за счет туркменских поставок, полученных в качестве транзитной платы. Туркменистан, в свою очередь, диверсифицирует экспорт газа.