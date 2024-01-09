Почему Туркменистан прекратил своповую сделку с Азербайджаном? главный вопрос
Как уже сообщал haqqin.az, Туркменистан прекратил своповые газовые поставки через Иран в Азербайджан. В Национальной газовой компании исламской республики заявили, что переговоры между сторонами продолжаются и транспортировка газа может быть возобновлена после достижения соглашения.
Соглашение об обмене газом между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном было подписано в конце 2021 года. На основе этого соглашения Азербайджан получал из Ирана 1,5-2 миллиарда кубометров газа в год.
Сделка, подчеркивают эксперты, выгодна всем трем сторонам. Азербайджан покупает относительно дорогой туркменский газ и направляет его на внутренний спрос, а вместо этого получает возможность транспортировать больше газа в Европу через Южный газовый коридор. Иран же удовлетворяет потребность своих северных областей в газе за счет туркменских поставок, полученных в качестве транзитной платы. Туркменистан, в свою очередь, диверсифицирует экспорт газа.
Хотя правительства стран не комментируют создавшуюся ситуацию, однако источник в правительстве сообщил агентству «Тренд», что в 2024 году Азербайджан намеревался закупить у Туркменистана до 3 миллиардов кубометров газа. Однако стороны не смогли договориться о коммерческих условиях.
Базирующийся в Амстердаме сайт Turkmen.news опубликовал более подробную информацию. Анонимные источники, на которые ссылается сайт, утверждают, что коммерческие условия подразумевают прежде всего цену на газ. Потому что туркменская сторона требует высокую цену за топливо, которое передает в Азербайджан по схеме свопа.
«Азербайджанская сторона предлагает 135-140 долларов за тысячу кубометров газа, а туркменская сторона считает эту цену слишком низкой по сравнению с ценами фондового рынка. Потому что цены на фондовом рынке как минимум в два раза выше этой суммы», — сообщает сайт.
Вторая причина – отсутствие свободных объемов газа из-за растущего внутреннего спроса в Туркменистане. Сообщается, что компания «Туркменгаз» всегда превышает экспортный потенциал при заключении контрактов с зарубежными партнерами, и это системная проблема.