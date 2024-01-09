Экс-офицер украинской полиции оказался российским шпионом

В Запорожье задержали агента российской военной разведки, который пытался обнаружить и передать геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщает Служба безопасности Украины, прежде всего агента интересовали заводы, которые производят боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также фигурант отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны на территории областного центра. Для этого он объезжал город на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме. Изъят мобильный телефон, который он применял для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с ГРУ.

По данным следствия, экс-полицейского в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый военный Минобороны РФ, с которым они еще во времена СССР вместе получали высшее образование. Осенью 2023 года этот агент приступил к активному выполнению задач.

Для коммуникации с россиянами фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере, а передачу сведений осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Агенту грозит пожизненное заключение.