Посол: Оружие для Украины отправили в Израиль

«Международные СМИ сфокусировали свое внимание на этом направлении, поэтому есть те, кто полагает, что война в Украине закончилась», - сказал Боднар.

По словам дипломата, отмечает Anadolu, оружие, которое планировалось передать Украине, было отправлено в Израиль, а внутриполитическая динамика в западных странах является фактором, влияющим на помощь Киеву. В этом контексте он отметил предстоящие президентские выборы в США, позицию правительств Венгрии и Словакии, а также блокаду польскими фермерами КПП на границе с Украиной.

Говоря о войне между Россией и Украиной, Боднар высказал мнение, что Москва стремится вернуть времена Советского Союза, когда ее «военные преступления, совершенные в таких странах, как Молдова, Чечня и Сирия, оставались бы безнаказанными».

Посол также прокомментировал возможности для прекращения огня между Россией и Украиной: «Мы не будем обсуждать какие-либо вопросы с Россией, пока она не выведет свои войска с территории Украины».

Боднар подчеркнул, что в Киеве осознают наличие различных мнений в западных странах относительно помощи Украине. Именно по этой причине Украина начала наращивать собственные мощности по производству оружия, заметил он.