Советник Блинкена не приехал из Еревана в Баку. Что происходит?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:18

Луис Боно, главный советник главы Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, направленный в регион для оказания помощи в армяно-азербайджанских мирных переговорах, завершил визит в Ереван, однако в Баку так и не прилетел. Причем за последние несколько месяцев подобное происходит уже во второй раз. Из чего можно сделать вывод, что дипломатическая и политическая напряженность между США и Азербайджаном, начавшаяся осенью 2023 года, по-прежнему сохраняется.

Несколько дней назад Госдепартамент США в специальном докладе о свободе вероисповедания в мире включил Азербайджан в список «стран под наблюдением». Официальный Баку охарактеризовал этот шаг как «очередное проявление предвзятости в отношении Азербайджана», добавив, что включение Азербайджана в список государств с ограниченной свободой вероисповедания в очередной раз подтверждает неискренность намерений Вашингтона добиться мира в регионе Южного Кавказа. Скорее всего, именно поэтому Луиса Боно не захотели принимать в Баку, если такой визит вообще обсуждался. Даже несмотря на то, что прибытие в регион главного советника главы Госдепартамента США было связано с попытками американцев организовать в Вашингтоне очередную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Судя по информации посольства США в Ереване, Луис Боно встретился в ходе визита с высокопоставленными чиновниками и обсудил вопросы расширения армяно-американского сотрудничества, а также усилия по обеспечению регионального мира и стабильности. «Соединенные Штаты будут продолжать оказывать решительную поддержку усилиям по достижению достойного и прочного мира», — говорится, в частности, в заявлении посольства США в Армении.

Как известно, у азербайджанской стороны есть определенные сомнения относительно вашингтонского формата, связанные с позицией США по событиям сентября 2023 года, когда Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом. Напомним, что Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, сделал на слушаниях в Конгрессе США ряд антиазербайджанских заявлений, вызвавших в Баку резкую реакцию. Позже американская сторона, пытаясь разрядить возникшую напряженность, направила в Баку того же Джеймса О'Брайена, объяснившего позицию Госдепартамента. Но, судя по всему, факторы, негативно влияющие на американо-азербайджанские отношения, устранены не были, о чем свидетельствует включение Азербайджана в список государств с ограниченной свободой вероисповедания. В такой ситуации перспективы встречи в Вашингтоне руководителей МИД Армении и Азербайджана выглядят более чем сомнительно. В этой связи заслуживают внимания слова помощника президента Азербайджана по международным вопросам Хикмета Гаджиева, заявившего недавно в Лондоне в беседе с сотрудниками ведущих западных СМИ, что «…Соединенным Штатам следует изменить свое предвзятое отношение к Баку, чтобы Вашингтонский формат продолжил работать». В настоящее время армяно-азербайджанские переговоры ведутся в рабочем формате, стороны продолжают обмен предложениями по проекту мирного соглашения.

Как уже сообщалось, 4 января армянская сторона направила в Баку ответ на пакет предложений внешнеполитического ведомства Азербайджана. Отметим, что на этот раз реакция армянской стороны была достаточно оперативной, и ответ последовал не через два месяца, а спустя всего десять дней. Комментируя последний вариант проекта мирного соглашения, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян констатировал «определенные шаги назад» по сравнению с предыдущими вариантами. В то же время Григорян подтвердил, что есть вопросы, в которых достигнут прогресс. Не уточнив, правда, что именно армянская сторона считает неприемлемым, а что – прогрессом. Артур Хачатрян, один из оппозиционных депутатов парламента, знакомый с последним вариантом проекта мирного договора, заявил, не вдаваясь в подробности, что отдельные пункты проекта создают для Армении «новые угрозы».