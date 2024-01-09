Путин: России хорошо, а Западу плохо

Россия является «самодостаточной страной во всех смыслах, сильной и идущей вперед», заявил президент этой страны Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь.

«У них у всех (у Запада) проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не зубоскалим. Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», - сказал Путин.