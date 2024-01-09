Путин рассказал, чем занимается два часа в день

«Смотрите, я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того чтобы платить нам определенные деньги - а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали, - нужно было начислять эти деньги. Но для того чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали. Не могу сказать, что я там получил совсем такую серьезную квалификацию, но формальный разряд такой был», - сказал Путин.

Говоря же о дальнейшем карьерном пути, он заявил, что «по жизни у него все просто»: «Биография хорошо известна: школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет (сегодня Петербургский государственный университет). Потом спецшкола КГБ СССР, потом спецподготовка по линии нелегальной разведки, потом спецшкола по линии легальной разведки. Сейчас называется университет или академия разведки. Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все».

Путин также заявил, что «каждый день уделяет занятиям спортом минимум два часа». Он уточнил, что это «примерное» время, иногда и «чуть побольше бывает»: «Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ, получается два с половиной часа».

Он также поделился «секретом высокой работоспособности». Оказывается, по его словам, «нужно любить дело, которым занимаешься». Отвечая на вопрос одного из присутствующих, «как можно восстановиться при столь напряженной работе за несколько дней, без полноценного отпуска», Путин сказал, что «не напрягается». Потом, президент России добавил, что «пошутил», признавшись, что «это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться».

По его словам, «когда человек попадает на уровень ответственности, у него открываются определенные возможности, которых раньше никто не видел, а они есть. Такие возможности есть у подавляющего большинства людей, если это не связано с определенными ограничениями по здоровью. Но даже и у людей, у которых есть ограничения по здоровью, внутренний творческий потенциал может быть колоссальный».

«Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю», - сказал Путин.

«Я редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками, они часто смотрят на меня и говорят: «Я не верю - это ты или не ты?» - поделился Путин. На его взгляд, дело в том, что «человек сам не всегда понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности».