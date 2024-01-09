Русским школам в Литве быть, фанатам Путина – нет

Власти Литвы должны сделать так, чтобы русские школы в стране не были «закрытыми гетто с плакатами Путина», сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, реагируя на планы литовского руководства отказаться от русскоязычных школ.

«Мы проведем переговоры со специалистами в области образования. Моя позиция будет очень четкой: мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», - сказал Бенкунскас.

По его мнению, закрытие школ должно быть крайней мерой.