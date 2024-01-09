Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 16:09

В Буркина-Фасо учреждена премия имени Путина за борьбу за освобождение народов Африки. Учредителем премии является местный писатель и сопредседатель общественной организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» Сильвен Такуэ. Признаю свою ошибку. Виноват. И как принято теперь в России, каюсь. Увлекшись критикой внешней политики Москвы, откровенно прозевал и не оценил начало ею масштабного проекта «Кремлеафрика», представляющего собой фантастический винегрет из экономической и военной мощи, ну и, само собой, мягкой силы, призванной укрепить положение России на Черном континенте.

Да что там укрепить – сделать ее лидером в борьбе африканских стран с неоколониализмом. Так сказать, организатором и вдохновителем. И с берегов Африки грозить Западу, всячески сотрясая установленный им «несправедливый миропорядок». Первые шаги на этом направлении уже сделаны. Так, в июле нынешнего года на показушном и сразу канувшем в Лету форуме Россия – Африка российский лидер объявил о поставках зерна в африканские страны. И первым ее получателем стала Центральноафриканская Республика, давнее поле кремлевских усилий и полигон для операций российской ЧВК «Вагнер» по удержанию у власти дружественного Москве режима. Кстати, в обмен на наемников и оружие предоставившего Кремлю практически неограниченный доступ к своим недрам. На днях стало известно, что пшеница до Банги не дошла, застряв в Камеруне. Происки врагов? Нет, все прозаичнее. Внезапно выяснилось, что в ЦАР нет мощностей для помола пшеницы. И власти этой страны, недолго думая, предложили Камеруну нехитрую схему: пусть местная таможня продаст ее камерунским мукомолам, те ее переработают, а мы потом бескорыстный и бесплатный подарок России выкупим за деньги.

Камерунские мукомолы, между прочим, участвовать в схеме ЦАР отказываются. Считают неэтичным проводить сделки с подаренной пшеницей. Но это их дело, а вот к Кремлю есть вопросы: когда вы решали поставить пшеницу в ЦАР, вы вообще с властями этой страны вопрос обсуждали? И раз уж мукомольных мощностей в ЦАР нет, то, может, имело смысл в России зерно переработать и поставить муку? Вот так Кремль Африке пшеницу подарил, но на этом не успокоился. А совершил мощный шаг великой державы в Африку. Решив направить в Буркина-Фасо до ста человек из формируемого в России Африканского корпуса. Правда, сам корпус пока существует только на бумаге, нет ни его правового статуса, не поделены активы «Вагнера», которые должны составить его материально-техническую базу. Но 100 человек из его состава Буркина-Фасо уже обещаны. Дескать, дорогие партнеры, готовьте для них места, деньги за их содержание, а заодно обдумайте, какие экономические активы и природные богатства своей страны вы готовы передать Москве в обмен на этот «мощнейший удар» по интересам американцев, французов, китайцев и прочих «неоколониалистов», инвестировавших в экономику Буркина-Фасо. Ведь они вас откровенно грабили, а передача активов и недр в пользу Москвы это совсем другое, понимать надо.