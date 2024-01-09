Российские летчики устали и стреляют по своим

Британская разведка проанализировала эпизоды, когда российская армия случайно сбрасывала боеприпасы на свои города и оккупированные ею населенные пункты Украины.

В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии за 10 января напомнили, что 2 января российская авиация сбросила ракету на село Петропавловка Воронежской области. Впоследствии этот инцидент подтвердило российское Минобороны.

В то же время недавно на оккупированный город Рубежное Луганской области упала российская авиабомба. Оба инцидента произошли во время боевых вылетов российской авиации.

Похожая ситуация была и в апреле прошлого года. Тогда российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород.

«Постоянная склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, что приводит к плохому выполнению тактических задач во время миссий», - отмечают британцы.