Трансплантация почки и печени. Сбор средств недопустим!

Как сообщили haqqin.az в Госагентстве Координационным центром донорства и трансплантации органов было направлено письмо о том, что Камрану Абдыеву требуется трансплантация почки. В настоящее время гражданин привлечен к предоперационным обследованиям, оценивается донорская совместимость гражданина, который желает быть донором. В случае совместимости операция по трансплантации почки будет проведена за счет обязательного медицинского страхования.

В Государственное агентство обязательного медицинского страхования поступила информация в связи со сбором средств через социальные сети с целью пересадки органов гражданам, а именно Камрану Абдыеву и Хагани Нифталыеву.

А трансплантация печени, которая требуется Хагани Нифталыеву, в настоящее время невозможна ввиду отсутствия живого донора. В случае наличия донора указанная операция будет полностью оплачена в рамках обязательного медицинского страхования.

В ходе пересадки органов и тканей основными субъектами являются донор и реципиент. Подготовка к операции и операция одного живого донора для трансплантации также осуществляются бесплатно за счет обязательного медицинского страхования.

Гражданин, нуждающийся в трансплантации органов, вместе со своими документами должен обратиться непосредственно в Координационный центр донорства и трансплантации органов Министерства здравоохранения. Координационный центр Минздрава размещается в Бакинском оздоровительном центре. Представитель Координационного центра Минздрава знакомится с документами пациента (результатами прежних медицинских обследований). Этими документами могут быть результаты клинических, лабораторных и инструментальных исследований и заключения врачей-специалистов соответствующей специальности, выписка из истории болезни (эпикриз) из медицинского учреждения, в котором он лечился. При медицинском осмотре реципиента может быть принято решение о проведении дополнительного обследования.

Если родственник первой степени родства, достигший 18 лет, согласен стать донором, то пациент направляется в одно из медицинских учреждений, имеющих соответствующую лицензию. В этой больнице члены комиссии по трансплантации дают заключение о необходимости операции.

Данное решение направляется в Координационный центр донорства и трансплантации органов Минздрава. После этого Центр дает разрешение начать процесс подготовки к трансплантации.

Государственное агентство обязательного медицинского страхования предупреждает и просит граждан, что в случае, если встречаются обращения в связи со сбором средств для решения проблем, связанных со здоровьем отдельных лиц, то с целью выяснения вопроса необходимо обратиться в Госагентство. Граждане могут обращаться через Колл-центр «1542» Агентства, разделы «Закажи звонок» и «Электронное [email protected].

Если соответствующая медицинская услуга гарантируется обязательным медицинским страхованием, то гражданам будет оказана бесплатная медицинская помощь.