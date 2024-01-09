Турецкая армия оказалась сильнее немецкой и французской

Турция в этом году поднялась в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Fire Power, оставив за собой Францию и Германию.

Турецкая армия - вторая сильнейшая в НАТО, которая в прошлом году занимала в рейтинге 11-е место, по рейтингу, подготовленному в наступившем году, поднялась на три ступени.

В целом в рейтинге оцениваются армии 145 стран мира. При оценке учитываются численность армии, вооружение, технологическая база, боеспособность и другие показатели.

В первую тройку, по версии Global Fire Power, входят армии США, России и Китая, затем следуют Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан и другие.