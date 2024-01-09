На основании соответствующих указаний президента Ильхама Алиева ОАО Azərişıq ASC продолжает восстановительные работы на территориях, освобожденных от оккупации, включая Кельбаджар и Лачин, которые обладают сложным рельефом.

В районе города Кельбаджар строится новая подстанция 35/0,4 кВ и Центр управления, а возле Истису - подстанция 110/35 кВ, и проводится прокладка линий 35 кВ. В направлении Агкайя, Камышлы и Мерджимек идут работы по восстановлению. В указанных селах устанавливаются новые опоры и прокладываются кабельные линии современного типа с изоляцией. Работы по прокладке линий электроснабжения 35 кВ для обеспечения электроэнергией важных объектов, расположенных в районе города, а также в селах Джермух, Еллича, Зейлик, Истису, Зод, Зар, Яншаг, Кешдек, полностью завершены.

В районе Кельбаджар в 2024 году планируется строительство новой подстанции Şəhər мощностью 2x25 MVA 110/35 кВ и ее подключение к существующей сети 110 кВ, а также восстановление существующей воздушной линии 110 кВ, выходящей из подстанции «Камышлы» 110/35/10 кВ, двухцепной воздушной линией 110 кВ от района города Кельбаджар до Истису, и прокладка линий электроснабжения 35 кВ для обеспечения электроэнергией сел Заллар, Яншаг, Зар в соответствии с планом градостроительства.

Масштабные работы проведены и в Лачинском районе. В настоящее время обновляются электрические сети в направлении Корчу и Тигик. В городе Лачин продолжается прокладка подземных линий. Работы по прокладке линий электроснабжения 35 кВ для обеспечения электроэнергией важных объектов, расположенных в селах Шелва, Малибейли, Карагёль, Джагазур и Минкенд района, завершены. В настоящее время продолжается прокладка воздушной линии 35 кВ для обеспечения электроэнергией села Тигик. В Лачинском районе в 2024 году планируется строительство новой подстанции 35 кВ в городской зоне и одной подстанции 35 кВ в районе Минкенд, прокладка линии 35 кВ от этих подстанций и прокладка линий электроснабжения 35 кВ для обеспечения электроэнергией деревень Гюлебирд, Шелва, Корчу в соответствии с планом градостроительства.

В целом, по завершении проведенных работ будет создана кольцевая схема электроснабжения, объединяющая электрические сети районов Кельбаджар и Лачин.