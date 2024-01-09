Россиянам предложили самим убирать снег

В России не хватает дворников для уборки снега в городах, поэтому россиянам нужно самим расчищать дворы от снежных завалов, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Жители городов, населенных пунктов могут брать в руки лопату в период активных снегопадов и помогать. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов», - сказала Разворотнева в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, проблемы в сфере ЖКХ усиливает «гигантский дефицит» рабочих рук, в том числе из-за ухода многих кадров на войну в Украину и оборонные заводы. Также наблюдается отток мигрантов. Стоит и проблема с зарплатами в области ЖКХ, признала Разворотнева. «От этого профессия (дворника - ТМТ) стала непрестижной. Многие ищут себе более легкого заработка», — добавила депутат.

Еще в начале 2023 года Разворотнева сообщала о дефиците дворников в Москве, который достигал 30–50% в зависимости от района.

Для решения проблемы депутат предложила начать выдавать дворникам служебные квартиры, как в Советском Союзе. «Всю жизнь дворники работали за возможность получить служебное жилье и потом его приватизировать. К сожалению, эта мера в основном ушла в прошлое», — отмечала Разворотнева.

Также депутат предлагала привлекать к уборке города должников за ЖКХ, однако законопроект с такой поправкой пришлось отозвать, поскольку его не поддержало правительство. Разворотнева сообщила, что в начале 2022 года в Москве проводили программу по переучиванию безработных, чтобы они могли закрыть вакансии на стройках и в системе ЖКХ, но это не помогло, и спрос на таких сотрудников все равно остался высоким.

«Проблема с кадрами в ЖКХ никогда не была такой актуальной как сейчас. Всех мигрантов забрала доставка. У нас ставки очень низкие - от 28 тыс. руб. до 40 тыс. руб. А в доставке мигрант получает 100 тыс. руб. в месяц. Это несоизмеримо. И мы не можем поднять эти ставки, не имеем на это право», - отмечала осенью исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

По ее словам, мигранты могут в любой момент уехать, если им не понравится какая-то ситуация в России или курс доллара будет невыгодным. При этом российские власти поручили силовикам отлавливать трудовых мигрантов и принуждать их подписывать контракты с Минобороны для отправки на войну в Украину.