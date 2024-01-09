Взята под домашний арест директор Республиканского перинатального центра

По факту пожара в Республиканском перинатальном центре, повлекшем гибель людей, в том числе малолетних детей, три должностных лица привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на основе собранных первичных доказательств директор Центра Мехрибан Аббасгулиева, а также завотделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и завотделом службы поддержки Эльнур Ахмедли были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых и взяты под домашний арест с отстранением от должности.