Россия признала уязвимость перед американскими ракетами

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью назвал несколько основных факторов, которые формируют угрозы военной безопасности океанских и морских направлений.

Одной из угроз он назвал патрулирование на постоянной основе кораблей потенциального противника, вооруженных крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк». По словам адмирала, дальность применения этих ракет позволяет нанести удар по объектам на большей части территории России.

Среди других факторов Евменов перечислил наличие мощных военно-морских группировок иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанам, а также в Средиземном море. Кроме этого, адмирал обратил внимание, что рассматриваются планы по ущемлению интересов России в Арктике.

В этой связи он подчеркнул, что Россия «должна иметь современный военный флот, способный парировать эти угрозы и обеспечить сдерживание от агрессии вместе с другими видами и родами войск».