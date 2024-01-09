TƏBIB о спасенных при пожаре в Перинатальном центре новорожденных

«В соответствии с клиническими протоколами проводятся необходимые обследования и лечение новорожденных, беременных и рожениц, госпитализированных в медучреждения, подведомственные TƏBIB, из-за пожара в Республиканском перинатальном центре. Состояние здоровья, лечение и обследование каждого из них под контролем TƏBİB, а также ведущих специалистов подведомственных медицинских учреждений. 8 новорожденных из числа эвакуированных из Республиканского перинатального центра в другие медучреждения, сегодня выписаны домой, они полностью здоровы. В настоящее время из 50 детей, чье лечение продолжается, состояние здоровья 38 - стабильное, 6 - средней тяжести, 6 - удовлетворительное. Лечение младенцев проводится Yeni Klinika, Клиническом медицинском центре, детской больнице №2 имени А.Караева при Клиническом медицинском центре, Перинатальном центре при Сумгаитском медицинском центре, Республиканской клинической больнице, Сабунчинском медицинском центре и Хатаинском медицинском центре. Двое детей (близнецы) по желанию их родителей переведены в Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджевой», - сказали в TƏBIB.