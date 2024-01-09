Неожиданное решение «братьев-индусов»

Два нефтеперерабатывающих завода Индии — Bharat Petroleum и крупнейший в стране Indian Oil — рассматривают возможность приобрести у саудовской Saudi Aramco по 1 млн баррелей нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Indian Oil стремится закупать больше топлива из Саудовской Аравии и Западной Африки отчасти из-за того, что покупка российской легкой малосернистой нефти «Сокол» сопряжена с проблемами при попытках провести платеж, рассказал один из собеседников агентства.

Индия — третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, Россия после введения международных санкций стала крупнейшим нефтяным поставщиком в эту страну, оттеснив Ирак и Саудовскую Аравию. Российская нефть экспортируется в Индию со скидкой, отмечает РБК.

Импорт российской нефти Индией сократился в прошлом декабре до самого низкого уровня с января 2023 года. Это произошло из-за проблем с оплатой, поскольку Вашингтон усилил контроль за соблюдением санкций, среди которых — ценовой потолок $60 за баррель на российскую нефть, утверждал Bloomberg.

Власти Индии эту версию отвергли и объяснили сокращение закупок непривлекательностью скидок.