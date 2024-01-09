У Коллегии адвокатов появился собственный журнал

Согласно сообщению, публикация научных статей в различных областях права, в том числе научных исследований, является на данный момент одним из наиболее актуальных вопросов: «Одним из таких направлений является адвокатура и защита прав человека, что требует обширных научных исследований. Учитывая это, очередной номер научно-практического юридического журнала Azərbaycan Vəkili, издающегося уже давно, вышел в свет в новом формате и содержании.

Основная цель журнала - научный подход к важнейшим проблемам этого направления наряду с развитием правового института и определением путей их решения. Одной из особенностей журнала является то, что здесь может быть осуществлена реальная координация законодательства и практики, юристы смогут реализовать свои знания и научные исследования в этой области посредством Azərbaycan Vəkili. Иностранные журналисты могут принять участие в деятельности журнала.

Главным редактором журнала, учредитель которого - Коллегия адвокатов Азербайджана, является председатель правления Коллегии Анар Багиров, доктор юридических наук. В редколлегии журнала представлены видные отечественные и международные (США, Германия, Украина, Россия, Казахстан, Турция, Молдова и др.) ученые-правоведы – известные юристы».

Было отмечено, что опубликованные в журнале научные статьи, авторами которых являются известные и молодые ученые, правоведы и юристы, получили положительные отзывы редколлегии, прошли систему проверки на плагиат и были представлены аннотациями на нескольких языках. Всего в год будет выпускаться несколько номеров журнала за счет средств Коллегии адвокатов. Целевой аудиторией станут молодые студенты-юристы.

Одной из особенностей журнала является организация работы по написанию научных статей и проведение регулярных тренингов по академическому правовому письму. Основной целью тренингов является повышение уровня научных статей и расширение перечня источников с использованием опыта журналов, входящих в международные рейтинговые системы, в том числе повышение осведомленности о научных работах, опубликованных в различных регионах мира. Первый такой тренинг будет проведен 13 января 2024 года при совместной организации Академии Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Института права и прав человека.

«В журнале, в редакции которого будут работать и зарубежные ученые, будут публиковаться только научные статьи. В ближайшее время состоится презентация нового сайта журнала на нескольких языках, на котором будут представлены видеоролики о написании и публикации научных статей и международных системах. Журнал принимает статьи на азербайджанском, английском и русском языках. Будут использованы все возможности для представительства журнала в международных рейтинговых списках, в редколлегию привлекут влиятельных исследователей. Кроме того, будет регулярно осуществляться подписание контрактов и обмен опытом с целью налаживания сотрудничества журнала с другими зарубежными изданиями», - сообщили в Коллегии.