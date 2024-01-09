Военные США и Китая два дня вели переговоры

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в конце прошлого года договорились о возобновлении контактов между военными, которые были прерваны Пекином после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

США и Китай завершили двухдневные военные переговоры в Вашингтоне, сообщил Пентагон.

В ходе 17-го раунда переговоров заместитель помощника министра обороны по Китаю, Тайваню и Монголии Майкл Чейз встретился с заместителем директора офиса Центрального военного комитета по международному военному сотрудничеству генерал-майором Сун Яньчао.

«Стороны обсудили оборонные отношения США и КНР, и Чейз подчеркнул важность поддержания открытых линий связи между военными, чтобы не допустить перерастания соперничества в конфликт», – отмечается в заявлении Пентагона.

Представители Пентагона заявили, что контакты между вооруженными силами двух стран содействуют предотвращению конфликтов.