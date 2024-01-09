Хуситы заявили, что атаковали американский корабль
Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по кораблю США, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя мятежников бригадного генерала Яхью Сариа.
«Атаку провели против американского корабля, который оказывал поддержку сионистам», - заявил он.
По словам Сариа, речь идет о «начальной реакции» в ответ на гибель 10 мятежников: на прошлой неделе военные США потопили небольшие суда с ними, когда те попытались взять на абордаж торговое судно в Красном море.
Однако Сариа не уточнил, получил ли корабль США повреждения. Он добавил, что хуситы продолжат мешать плаванию в Красном море израильских судов и судов, направляющихся в «порты оккупированной Палестины», пока Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа.
Из сообщения также неясно: идет речь об атаке, которая была совершена вечером 9 января, или новом нападении.
Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что ВМС США и Великобритании сбили 18 беспилотников и три ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене хуситами. Позднее глава Минобороны Британии Грант Шеппс заявил, что британский эсминец HMS Diamond вместе с кораблями США отбил самую крупную с 7 октября атаку хуситов в Красном море.
Это было 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября.