Хуситы заявили, что атаковали американский корабль

«Атаку провели против американского корабля, который оказывал поддержку сионистам», - заявил он.

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по кораблю США, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя мятежников бригадного генерала Яхью Сариа.

По словам Сариа, речь идет о «начальной реакции» в ответ на гибель 10 мятежников: на прошлой неделе военные США потопили небольшие суда с ними, когда те попытались взять на абордаж торговое судно в Красном море.

Однако Сариа не уточнил, получил ли корабль США повреждения. Он добавил, что хуситы продолжат мешать плаванию в Красном море израильских судов и судов, направляющихся в «порты оккупированной Палестины», пока Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа.

Из сообщения также неясно: идет речь об атаке, которая была совершена вечером 9 января, или новом нападении.

Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что ВМС США и Великобритании сбили 18 беспилотников и три ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене хуситами. Позднее глава Минобороны Британии Грант Шеппс заявил, что британский эсминец HMS Diamond вместе с кораблями США отбил самую крупную с 7 октября атаку хуситов в Красном море.

Это было 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября.