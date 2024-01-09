Эрдоган: Операция турецкой разведки - только первый шаг

Разоблачив шпионскую сеть Израиля, Национальная разведывательная организация «дала очень четкий ответ тем, кто угрожает Турции». Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии по случаю 97-летия учреждения Национальной разведывательной организации (MIT) Турции.

«Наша организация, раскрывшая шпионскую сеть в нашей стране, дала очень четкий ответ тем, кто нам угрожал. Это серьезно удивило Израиль. Это только первый шаг. Если вы еще не знаете Турцию, то вам предстоит это сделать», - заявил президент Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что в Анкаре осознают, что справедливая и четкая позиция Турции в региональных кризисах, особенно в связи с войной Израиля и ХАМАС, сорвала планы некоторых кругов.

В начале года турецкой контрразведкой были задержаны 34 человека по подозрению в работе на израильскую разведку «Моссад» в Турции.