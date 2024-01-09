В России призывают начать наступление в Харьковской области для создания 15-километровой «буферной зоны», несмотря на «вероятную неспособность российских военных захватить значительные территории». Об этом пишет американский Институт изучения войны.

Накануне спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские силы сделают все, чтобы предотвратить обстрелы Белгородской области. Российские комментаторы стали призывать российские войска создать «буферную зону» глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы оттеснить украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы.

Эксперты считают, что скорее РФ еще больше активизирует свое наступление под Купянском, которое уже несколько месяцев не дает ей особого результата. А в Белгородской области российская армия способна максимум на отвлекающие маневры, с целью отвлечь украинские силы от возможного наступления под Купянском.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, чтобы РФ сейчас сформировать новый наступательный «кулак» на любом участке фронта, ей нужно провести большую подготовку. Украина такие действия сразу увидит, «поэтому Харьков может выдохнуть».