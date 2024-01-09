Кремль: «Прогресса» нет, Россия продолжает войну

В процессе мирного урегулирования ситуации вокруг Украины нет никакого прогресса, поэтому Россия продолжает военные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Совершенно труднообъяснимые процессы по этой «мирной формуле» Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую «мирную формулу» без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет», — считает пресс-секретарь президента РФ.

По словам Дмитрия Пескова, де-факто до сих пор действует юридически закрепленный отказ Украины от переговоров с Россией.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что 16 декабря 2023 года представители G7 и некоторых государств Глобального Юга встретились в Эр-Рияде, чтобы обсудить с представителями Украины возможность мирных переговоров между Киевом и Москвой. Агентство отмечает, что встреча прошла без участия России, в условиях полной секретности. По информации собеседников Bloomberg, существенного прогресса по итогам обсуждений достигнуто не было.

«Формула мира», представленная украинским президентом Владимиром Зеленским в начале 2023 года, предполагает полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, освобождение всех пленных, а также обеспечение ядерной, продовольственной и экологической безопасности. Осенью 2022 года Украина официально отказалась от мирных переговоров с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин.