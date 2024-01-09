Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:54

Вслед за секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что в мирных переговорах с Азербайджаном «произошёл регресс», отметив, правда, прогресс в некоторых других направлениях. Как сообщил Мирзоян, в конце декабря прошлого года Армения получила предложения Азербайджана относительно мирного договора и уже направила в Баку свой вариант. «Несмотря на отсутствие двусторонних встреч состоялся обмен предложениями по мирному договору, - отметил, в частности, глава МИД Армении. - Мы получили предложения Азербайджана и 4 января направили свои очередные предложения. Я бы сказал, что по содержанию азербайджанских предложений мы видим определенный регресс в некоторых частях текста и определенный прогресс в некоторых других направлениях. И мы очень конструктивно поработали над этими предложениями, направили свои предложения, которые, я уверен, очень конструктивны».

По словам Мирзояна, страны должны признать территориальную целостность друг друга без каких-либо разногласий и двусмысленностей. «Это вопрос, в котором необходима максимальная ясность, - отметил министр иностранных дел. - Окончательный мирный договор должен обеспечить эту ясность». Нетрудно понять, что, говоря о «максимальной ясности», необходимой при взаимном признании территориальной целостности, министр иностранных дел Армении имеет в виду упоминание в проекте соглашения о конкретных размерах территорий сторон. Тем более, что Ереван уже поднимал этот вопрос на переговорах, проходивших на западных площадках. С другой стороны, поскольку юридическое определение границ возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации, включать конкретные цифры в обсуждаемый проект мирного соглашения было бы по меньшей мере абсурдно. Предположим, что в мирном соглашении территория Армении составляет 29.800 квадратных километров. Но в результате процесса делимитации и демаркации, который будет получен через несколько лет, эта цифра составит по факту 29.799 квадратных километров.

Будет ли этот пункт мирного соглашения признан недействительным? И как тогда можно будет исправить эту неточность? Подход Баку к данному вопросу абсолютно логичен и основан на международных нормах и практике, в рамках которых любой мирный договор должен содержать только основные принципы регулирования отношений. Что же касается оставшихся между государствами спорных вопросов, то они должны стать предметом дальнейших переговоров. Именно поэтому настойчивые требования армянской стороны включить в проект мирного соглашения конкретные цифры, связанные с площадью территорий, не только тормозят мирный процесс, но и отбрасывают его назад.