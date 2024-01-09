Журналистов Abzas Media не пустили домой

Хатаинский суд Баку отклонил ходатайства защиты журналистов издания Abzas Media - Ульви Гасанлы и Севиндж Вагифгызы, а также журналиста-расследователя Хафиза Бабалы об их переводе под домашний арест. Об этом сообщает Turan.

Адвокаты указали на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания журналистов под стражей. Но судья Сульхана Гаджиева оставила всех троих под арестом.

Отметим, что Ульви Гасанлы был задержан 20 ноября, Севиндж Вагифгызы – 21 ноября. У них дома и в офисе сайта провели обыски, во время которых были обнаружены 40 тысяч евро. Им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда в отношении Вагифгызы применена мера пресечения в виде ареста на 3 месяца и 29 дней, в отношении Гасанлы - арест на 4 месяца.

Журналисту Хафизу Бабалы предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, осуществленная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.