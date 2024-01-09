Премьер Словакии о вторжении России в Украину: «Большие страны часто так делают»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал колонку для словацкого издания Pravda, в которой раскритиковал стратегию Запада в Украине.

По его мнению, Запад допустил ошибку в начале войны, не приложив всех усилий для прекращения огня, а теперь стратегия западных стран, которая заключается в том, чтобы снабжать Украину оружием и ограничивать Россию санкциями, «провалилась».

Фицо назвал себя одним из политиков, которые «рады тому, что в Словакии Россию не делают смертельным врагом», и сказал, что ему не нравится, что Словакию в России считают враждебной страной.

Кроме того, Фицо считает, что Россия, начавшая войну, «отреагировала на ситуацию с безопасностью и давление на Украину с целью вступления в НАТО, нарушив международное право и применив военную силу без международного мандата». Он добавил, что «большие страны часто так делают».