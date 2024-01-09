Ильхам Алиев поставил вопрос ребром: либо Зангезурский коридор, либо ничего

Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства отметил, что в противном случае Армения навсегда останется тупиком.

«Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор – ред.) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом они получат от этого больше вреда, чем пользы», - заявил президент Азербайджана.