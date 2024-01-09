Ильхам Алиев: 20 лет у власти. Пора подводить итог

Глава государства отметил, что это в первую очередь связано с началом новой эпохи после сентябрьских событий.

Вторая причина, подчеркнул президент Алиев, связана с важностью того, чтобы выборы, которые впервые в период независимости будут проведены на всей территории Азербайджана, были именно президентскими выборами.

Касаясь другой причины, глава государства сказал: «Исполнилось 20 лет моей деятельности в качестве президента. И это тоже определенный период, и это мы должны принять как некий итог. Проведение спустя 20 лет президентских выборов, естественно, подытожит и этот хронологический период».

История последних двадцати лет очевидна, и главным является то, что в 2003 году азербайджанский народ сделал правильный выбор. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Считаю, что самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год. В то время полностью подтвердил себя концептуальный подход относительно будущего нашей страны. То есть была продолжена политика Гейдара Алиева. Если бы история пошла по другому пути, неизвестно, с какими бедами и трагедиями пришлось бы столкнуться нашему народу и государству», - отметил глава государства.