Ильхам Алиев о судьбе лидеров сепаратистов в Баку: не хватает только двоих

Преступники, которые вели против Азербайджана кровавую войну, учинили вандализм, совершили Ходжалинский геноцид, разорили наши земли, сравняли с землей наши города и села, сегодня арестованы, задержаны и ответят перед правосудием, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что в их число входят все находившиеся в Карабахе бывшие псевдолидеры, экспортированный в Карабах так называемый «премьер-министр» и другие, глава Азербайджанского государства подчеркнул: «В этой группировке не хватает только двоих, и они находятся в Ереване, если будут и они, тогда сформируется полный состав. Это действительно триумф справедливости, и когда я говорил, что надо верить в справедливость и бороться за ее обеспечение, имел в виду именно это».