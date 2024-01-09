Александр Дугин: «Российскому монарху надо обогреть взглядом замерзающих в Московской области»

В России, вопреки ее Конституции, не существует ни парламента, ни демократии, фактически установлена монархия во главе с действующим главой государства, считает Александр Дугин, консервативный философ, идеолог так называемого «русского мира», один из основоположников доктрины неоевразийства.

«Реальность держится на тех, кто в нее верит. Я думаю, парламента у нас не существует, как не существует в России и либеральной демократии. А существует монархия и ее глава. И что он захочет, так оно и будет», — написал Дугин в своем канале в Telegram.

Он также отметил неважность тех или иных законов, а равно и тех людей, которые их выдвигают или поддерживают. По мнению философа, все это «пляски бояр до поры до времени», пока на шалости этой «себялюбивой и вороватой сволочи» не обратило внимание государево око.

В настоящий же момент, считает автор неоевразийской доктрины, президенту РФ Владимиру Путину стоит обогреть взглядом замерзающих жителей Московской области: «Обрати же свое око, Государь, на людей твоих, в ближнем Подмосковье замерзающих. Обратишь, и будет тепло. Не обратишь, украдут последнее и все замерзнут. Причем тут Дума, законы или правительство?».