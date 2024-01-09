Алиев больше всех общался с Эрдоганом и Путиным

Президент Ильхам Алиев во время Второй Карабахской войны в 2020 году больше всего говорил с президентами Турции и России. Об этом глава государства сказал в интервью местным телеканалам.

«И это естественно, президент Турции с первого и до последнего дня войны был рядом с нами, его политическая и моральная поддержка Азербайджана была месседжем многим», - заметил глава государства.

Президент Алиев заявил, что если сегодня перед Азербайджаном возникнет какая-либо серьезная проблема, то он в первую очередь, конечно же, позвонит своему брату Реджепу Тайипу Эрдогану и проинформирует его.