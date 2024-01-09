Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня. Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении, в том числе во время беседы «на ногах» в Санкт-Петербурге я поднял этот вопрос. Он также находится на повестке дня Комиссии по делимитации. Должен также сказать, что очередная встреча Комиссии по делимитации намечена на этот месяц, и там будет одна тема: вопрос делимитации этого региона, Газахско-Товузского региона», - заявил президент Ильхам Алиев.