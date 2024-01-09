Восемь стран обвиняют Россию

США и еще семь стран, в том числе Украина, обвинили Россию в том, что она использует свое положение постоянного члена Совета Безопасности ООН, приобретая северокорейские ракеты и запуская их в Украину в нарушение резолюций Совбеза. Об этом сообщает BBC.

«Постоянный член Совета Безопасности, который охотно идет на эти нарушения, демонстрирует явное использование своего положения», – говорится в заявлении постоянных членов Британии, Франции, США, непостоянных Мальты, Словении и Южной Кореи, а также Японии и Украины.

Представитель Южной Кореи в ООН заявил, что Северная Корея использует Украину в качестве испытательного полигона для своих ракет с ядерными боеголовками.

Представитель США же сказал, что пуски северокорейских ракет дают Пхеньяну ценные технические и военные знания.

«Отвратительно, что постоянный член Совета Безопасности ООН грубо нарушает резолюции Совета, чтобы напасть на другое государство-члена ООН. Эти нарушения усугубляют страдания украинского народа, поддерживают жестокую войну России и подрывают глобальный режим нераспространения», – заявил заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд.

На прошлой неделе Белый дом, ссылаясь на недавно рассекреченные разведданные, заявил, что Россия использовала баллистические ракеты малой дальности, полученные из Северной Кореи, для нанесения ударов по Украине. Россия отрицает, что закупает оружие у Северной Кореи, называя подобные обвинения бездоказательными.