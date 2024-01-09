Алиев: ...Азербайджан на правильном пути

Председательство в Движении неприсоединения дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой и придало нам еще большую уверенность в том, что мы на правильном пути, сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Мы полностью всегда разделяли и разделяем основополагающие принципы, на которых создавалось это Движение, а именно, суверенитет, территориальная целостность, независимость государств, а также разделяем и те идеи, которыми руководствовались основатели Движения еще более 60 лет назад, а именно, быть вдали от крупных геополитических центров и не идти ни у кого на поводу», - сказал глава государства.