Ильхам Алиев о проведении COP29 в Азербайджане

В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции, сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства, отметив, что Азербайджан уже получил предложения о сотрудничестве от нескольких стран, заявил: «Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, и это будет для нас большим опытом. Потому что опять-таки я считаю, что это всемирное мероприятие, международная конференция номер один в мире, в том числе с точки зрения внимания мировой общественности она более престижна, чем Генеральная Ассамблея ООН».