Хаменеи написал на иврите
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал запись на иврите в своем аккаунте Х (бывший Твиттер).
«Преступления сионистского образования не будут забыты. Даже после исчезновения этого образования с лица земли, его преступления и убийства тысяч детей и женщин будут записаны в книгах», — написал Хаменеи.
פשעי היישות הציונית לא תישכח. אפילו לאחר היעלמותה של היישות הזאת מעל פני האדמה, הפשעים האלה ורצח אלפי ילדים ונשים יירשמו בספרים.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 10, 2024