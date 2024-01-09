Хаменеи написал на иврите

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал запись на иврите в своем аккаунте Х (бывший Твиттер).

«Преступления сионистского образования не будут забыты. Даже после исчезновения этого образования с лица земли, его преступления и убийства тысяч детей и женщин будут записаны в книгах», — написал Хаменеи.