Израильский депутат предложил сжечь Газу вместе с жителями

В секторе Газа нет невиновных, потому его необходимо сжечь вместе со всеми жителями, заявил ультраправый депутат партии «Ликуд», вице-спикер Кнессета Нисим Ватури, пишет The Times of Israel.

«Лучше сжечь здания, чем причинять вред нашим солдатам. Невиновных там нет», — заявил Ватури.

По его словам, армии Израиля удалось эвакуировать мирных жителей из северной части Газы: «Осталось 100 тысяч. У меня нет милосердия к тем, кто еще там. Нам необходимо их уничтожить».

Ватури также заявил, что не сожалеет о своем твите «Сжечь Газу сейчас», который в ноябре 2023 года вызвал широкое общественное осуждение и привел к временному запрету его доступа к Facebook: «Я отвечаю за свои слова».