Российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего политического ток-шоу сделал неожиданное заявление о так называемой «СВО».

Он заявил, что война России против Украины в интересах Запада: «То, что происходит, это у них (у Запада - ред.) сбываются мечты: славяне убивают славян! Для них это просто счастье - война внутри православного мира. Ничего лучше для Запада представить себе было нельзя. Это многовековая мечта Запада сбывается».