Посла Молдовы вызвали в МИД России и пригрозили «ответными мерами»

Вызванному в МИД РФ послу Молдовы в России Лилиану Дарию заявлен «решительный протест» в связи с «недружественными действиями» Кишинева, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«10 января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», - отмечается в сообщении.

Дарию заявили о решении закрыть въезд в Россию некоторым официальным лицам Молдовы в ответ на действия молдавского руководства.

В МИД РФ заявили, что системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдову, участились необоснованные отказы в пересечении границы: «Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера».

«Послу также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдовы и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима», - говорится в сообщении.